تقنيات وعروض ثلاثية الأبعاد لجامعة الإمام عبد الرحمن

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الدمام- حمودالزهراني

تشارك جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام في الجنادرية في دورته الواحد و الثلاثين ضمن مشاركة المنطقة الشرقية في “بيت الشرقية” هذا العام ، و تأتي هذه المشاركة لإيضاح وابراز دور الجامعة في المنطقة والمملكة والتعريف بها كونها احدى مؤسسات التعليم العالي في الوطن من خلال ما تقدمه للطلاب والطالبات من برامج دراسية ودراسات عليا اضافة الى ابراز الدور المجتمعي للجامعة من خلال المشاركات الخارجية التي تمثل بها المملكة والداخلية وايضاح موقعها الجغرافي في المنطقة الشرقية ضمن الجامعات في المملكة.

من جانبه قال مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش ان هذه المشاركة تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص الجامعة على التواجد فيها لما لها من اهمية كبرى مع الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية ضمن بيت الشرقية وهذا ما يؤكد اهمية مكانة الجامعات في المملكة والدور الذي تقوم به ليس فقط على المستوى التعليمي بل على المستوى المجتمعي والدور الريادي الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي .

واضاف مدير عام العلاقات العامة والاعلام ورئيس الوفد المشارك المهندس طفيل اليوسف ان مشاركة الجامعة تتجدد كل عام و من خلال ما شهدته الجامعة من تطورات جديده على كافة المستويات وتحديث جناحها بما يتلاءم والعملية التعليمية حرصت ادارة الجامعة على ايضاح ما تسعى اليه من بناء المشاريع والبنى التحتية والبرامج الدراسية وتطور مرافقها ،

كما سيلازم مشاركة الجامعة عرض ثلاثي الابعاد وتقنية الهولوجرام وعرض للخط الزمني يسرد مراحل الجامعة وتطورها منذ تأسيسها عام 1395هـ باسم جامعة الملك فيصل مرورا بجامعة الدمام وانفصالها عام 1430هـ وانتهاء بتغيير مسماها هذا العام باسم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، حيث يشرف على هذه التصاميم والاعمال كوادر شابة وطنية من كلية العمارة والتخطيط والتعاون مع عدد من العمادات والوكالات في الجامعة اضافة الى عرض فريق وحدة الهوية بالجامعة الذي له دور بارز وفعال في إبراز هوية الجامعة وكذلك صور منجزات الجامعة والأركان التي توضح رؤية الجامعة وأهدافها وتوزيع عدد من البرشورات والمطويات وإصدارات اعضاء هيئة التدريس وكذلك الاصدار الجديد من نشرة اصداف الجامعة الشهرية كما سيكون هناك عرض توضيحي لأبرز مشاريع الجامعة الحيوية.