تقنية إسرائيلية (مخيفة) في (آيفون 8)

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واشنطن – وكالات

تشير أحدث التسريبات أن هاتف “آيفون 8” الجديد من شركة أبل سيعتمد على تقنية تصوير إسرائيلية للتعرف على المستخدمين، من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل والخوف لدى مستخدمي آيفون بشأن خصوصيتهم.

وكشف المحلل المالي مينغ-تشي كو بشركة كي جي آي سيكيورتيز المتخصصة في تحليلات السوق، وهو أحد أهم مصادر تسريب المعلومات الموثوقة عن منتجات أبل، أن هاتف آيفون 8 سيعتمد على تقنية متطورة جداً للتعرف على الوجوه في الكاميرا الأمامية للهاتف.

وأضاف أن الهاتف سيعتمد على كاميرا أمامية ثورية بالإضافة إلى جهاز للأشعة تحت الحمراء يقوم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، بالاعتماد على تقنيات إسرائيلية استحوذت عليها أبل في وقت سابق.

وتشير بعض التقارير إلى أن آيفون سيعتمد على الميزة الجديدة لإنشاء نماذج رقمية من المستخدم يعتمدها في مواقع الألعاب، فيما تعتبر تسريبات أخرى أن أبل ستعتمد عليها من أجل التعرف على المستخدم وفك قفل هاتفه الذكي، أي كبديل لميزة بصمات المستخدمين.

وأكد المحلل أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية “سيلفي” ثلاثية الأبعاد.