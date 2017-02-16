تقنية الدمام تختتم برنامج (SPSS) وتكرم المشاركين

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الدمام- حمود الزهراني

في إطار البرامج التطويرية التي تقيمها الكلية التقنية بالدمام لرفع وتطوير أداء منسوبيها ,نظمت وكالة التطوير والجودة دورة تطبيقية في استخدام التحليل الإحصائي باستخدام برنامج ( SPSS) والتي قدمها د.محمد الشمراني أستاذ الإدارة المساعد بكلية الملك فهد البحرية وجامعة الأمير محمد بن فهد والتي تضمنت محاور متنوعة أبرزها استعراض أساسيات البرنامج وتحديد وتصنيف المتغيرات واستحداث ملف المعلومات،

إضافة الى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدخالها ومعالجتها إحصائياً، الى جانب حفظ ملفات البيانات والمخرجات وفتح ملفات مستحدثة في برامج مختلفة،

وترميز المعلومات، وإعداد قائمة الترميز ووصف المتغيرات وتسميتها، وتصحيح وطباعة المعلومات والأخطاء الشائعة وطرق الاختبار المختلفة للبيانات وتحليل ووصف البيانات والنتائج وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدام البرنامج بالطرق الإحصائية المتقدمة.

هذا وفي ختام الدورة قد عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد عبد الكريم الثنيان درع تذكاري لمقدم الدورة والأساتذة المشاركين فيها والتي استمرت لمدة 3 أيام .

هذا وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج والدورات العلمية والثقافية التي تقدمها وكالة التطوير والجودة برئاسة وكيل الكلية لشؤون التدريب المهندس سعيد الزهراني .