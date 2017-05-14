تقنية الطائف تختتم دورة التقنيات الحديثة للتواصل الاجتماعي

شارك عبر واتساب

ختتمت الكلية التقنية بمحافظة الطائف اليوم دورة التقنيات الحديثة للتواصل الاجتماعي باستخدام الأجهزة الذكية لمنسوبي وزارة الصحة.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن هذه الدورة استفاد منها 20 متدرباً منهم 11 من كفيفي البصر.

من جهته أوضح منسق خدمة المجتمع بالكلية محمد الودعاني أن هذه الدورة استمرت خمسة أيام .

حيث استفاد المتدربون من تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصًا تطبيقات ذوي الاحتياجات الخاصة لمكفوفي البصر الموجودة على الجوالات.