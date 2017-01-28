تقنية القطيف تزف 61 خريجا لسوق العمل

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القطيف – البلاد

احتفلت الكلية التقنية بالقطيف بتخريج 61 متدربا ممن أنهوا متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصصات الدعم الفني والمحاسبة والإدارة المكتبية وذلك بمقر الكلية وحضور عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام والمدربين والخريجين وعدد من أولياء الأمور.

وقد أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى عميد الكلية كلمة شكر فيها كل من أسهم بتدريب وتأهيل المتدربين وبالخصوص أعضاء هيئة التدريب التي أعطت كل ما لديها من خبرات ومعلومات لأبنائهم المتدربين والجهد المبذول في العملية التدريبية على الوجه الأكمل ، كما توجه بالشكر الجزيل لتعاون المتدربين خلال فترة التدريب مع الكادر التدريبي والإداري بالكلية وحرصهم على تلقى التدريب والتفاعل معه بما يؤهلهم ليكونوا دعائم رئيسية في تحمل أعباء التنمية في الوطن الغالي.

وحث المتدربين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية مشددا على الخريجين باستمرار التواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.

إثر ذلك تحدث نيابة عن الخريجين الخريج موسى الدبيس شكر فيها باسمه واسم المتدربين الآباء والأمهات الذين كان لهم الفضل بعد الله فيما وصل إليه أبناؤهم و لجميع منسوبي الكلية من العميد إلى الوكلاء ورؤساء الأقسام والمدربين ووكالة شؤون المتدربين بكافة وحداتها من إدارة القبول والتسجيل ومركز النشاط ووحدة الخدمات الإرشادية وإدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي والإدارات المساندة، على ما بذلوه ومازالوا يبذلونه منذ تأسيس الكلية في سبيل تميز مخرجات هذه الكلية ، ولجميع زملائه الخريجين بمناسبة تخرجهم وبدء مرحلة جديدة من حياتهم سواءا على الصعيد العلمي أو العملي.

من جهته بارك وكيل الكلية للتدريب مشاري عبدالله القحطاني في كلمته للخريجين هذا النجاح بالنيابة عن كافة مدربي الكلية.

بعدها أعلن وكيل شؤون المتدربين عبدالواحد بن محمد آل يوسف الطلبة المتفوقين وتم تكريمهم بشهادة تهنئة وهدايا ، ثم بدأت مسيرة الخريجين واستلام وثائق التخرج واختتم الحفل بأخذ صورة تذكارية بهذه المناسبة.