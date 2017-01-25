تقنية وصناعي الباحة يحتفلان بالخريجين

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الباحة- البلاد

احتفلت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة، بتخريج 114 متدرباً في مختلف التخصصات التقنية والمهنية في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1437/ 1438هـ ، بحضور عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي بن سعد القرني, ووكلاء الكلية والمعهد ورؤساء الأقسام والمدربين .

وألقى عميد الكلية بهذه المناسبة كلمةً، هنأ فيها المتدربين الخريجين ، مشيراً إلى أن جميع الخريجين أصبحوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل .

وبيّن أن جهود المؤسسة لا تقتصر على التدريب في الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي، بل إنها استشعرت مسؤوليتها بإنشاء معهد ريادة الأعمال الوطني، الذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الناشئة، مؤكداً أن المؤسسة تتولى مساعدة الخريجين على تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث يتم تمويل المشاريع بقروض من بنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب قيام مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالكلية بالبحث عن فرص وظيفية للمتدربين.

وأعلنت خلال الحفل النتيجة العامة للمتدربين، حيث بلغ عدد الخريجين في جميع أقسام وتخصصات الكلية 81 خريجاً ، و 33 خريجاً في أقسام وتخصصات المعهد الصناعي الثانوي.