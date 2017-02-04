تكامل وطني في رحاب المهرجان .. الجنادرية.. صياغة متجددة للفكر الإنساني والتراث الحضاري

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الجنادرية- البلاد

المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشراً عميق للدلالة على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة ومن أسمى أهدافه التأكيد على هويتنا العربية الإسلامية وتأصيل موروثنا الوطني بشتى جوانبه ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليبقى ماثلا للأجيال القادمة.

وتشارك العديد من الجهات الحكومية وإمارات المناطق وغيرها في المهرجان بفعاليات متنوعة وجاذبة من خلال تجاربها السابقة منذ انطلاقته في عام 1405 هـ (1985م).

أكثر من 10 آلاف كتاب بجناح الجوف:

يشارك وفد إمارة منطقة الجوف بالمهرجان بأكثر من عشرة آلاف كتاب ونشرة عن المنطقة وتاريخها ، وأفلام وثائقية ، مع توزيع ثلاثة آلاف مادة إعلامية لسامري الجوف، إضافة إلى عرض أكثر من 80 مؤلفًا من تأليف أبناء الجوف .

وأوضح رئيس وفد جناح إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، أن الجوف تتميز بجناحها الذي يتزايد عدد زواره كل عام, مما جعل ذلك دافعًا لتقديم الأفضل لتحقيق رضى زوار المهرجان بما يتماشى مع تاريخ منطقة الجوف العريق، مبيناً أن المنطقة تشارك بأكثر من 120 مشارك وسبعة أجنحة.

معرض (الملك عبد الله.. قيم وحكمة):

انطلقت مسيرة القافلة التعريفية لمعرض (الملك عبدالله.. قيم وحكمة) من محطتها الأولى في القرية التراثية بالجنادرية 31 ، وسط حضور كثيف من الزوار.وتعرف زوار المعرض عن قرب على الهدف من القافلة وما تحتويه من المقتنيات والمآثر للملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، بالإضافة للمحة عن التحضيرات التي تقوم بها مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية لإقامة معرض كبير بمدينة الرياض عام 2018م.

وستنطلق القافلة التعريفية إلى 17 مدينة ومحافظة.. فيما سيتاح لجميع زوّار المهرجان التفاعل مع أقسام القافلة المتنوّعة والاطلاع عن قرب على أبرز المواد والوثائق التاريخية لسادس ملوك المملكة العربية السعودية.

بيشة تستلهم من ماضيها لحاضرها:

استلهمت محافظة بيشة تراثها وماضيها، وجسدته عبر معارض وفعاليات متنوعة وعروض شعبية تقدم في جناحها المشارك بقرية عسير بالجنادرية 31.وأبرزت المحافظة خلال هذه المشاركة أهم ما تتميز به في الجانب التاريخي اقتصادياً وزراعياً واجتماعياً، بدءاً من القصر البيشي الذي يمثل بيت الضيافة، الذي حظي باستحسان زوار الجنادرية، القاصدين لقرية عسير،

حيث تضمن المجلس الكبير وعددًا من اللوحات القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عرض منتج تمور الصفري و” الإقط ” ومأكولات شعبية مختلفة تميزت بها المحافظة منذ عقود مضت، وكيف كان البيت البيشي رمزاً يميز المحافظة، بألوانه المستوحاة من الطبيعة الخلابة, لاسيما وأنها عرفت بواحة الجنوب الغنّاء التي امتازت بالزراعة بشكلٍ عام، وزراعة النخيل على وجه الخصوص .

وحرص القائمون على هذه المشاركة على إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وأعمالهم في قسم خاص في القصر البيشي، يطلع الزائر من خلاله على ما كانت تقوم به المرأة البيشية في ذلك الوقت من مهام مختلفة لتجعل من النخيل وجذوعه مصنوعات متخلفة تستفيد منها في عرض المنتجات باختلافها .

ويجسد القسم المخصص للمعرض داخل الجناح, تطور التعليم في محافظة بيشة، منذ بدئه في المدرسة السعودية الابتدائية النظامية في بيشة، التي تعدّ الأولى في المنطقة الجنوبية عام 1354هـ، مروراً بمراحل تطور التعليم في المحافظة وأخيراً يتوج الإنجاز بإنشاء جامعة بيشة.

وتضمن المعرض مسار القطاع الزراعي والقطاع الاجتماعي وتطورها في مجال الطرق والاقتصاد لتصبح محافظة بيشة ملتقى الطرق الرئيسة الرابطة بين المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية .

وأوضح محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة المشرف العام على مشاركة محافظة بيشة في مهرجان الجنادرية 31, أن بيشة اليوم تمثل امتداداً لحضارة بيشة الأمس، وما امتازت به من معطيات وعوامل جعلتها تسطر إنجازاتها وحضورها بدعم من ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله –

جناح للهلال الأحمر:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر السعودي, جناحها للزوار في أول أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، ليبدأ المشاركون فيه ببدء الأعمال الموكلة لهم كلٌ في مجاله، بما يبرز الأدوار التثقيفية التوعوية والتدريب والتطوع والشؤون الدولية والإغاثية التي تقوم بها الهيئة .

وحرصت الهيئة في تجهيز جناحها على أن تكون مشاركتها تحاكي المسيرة التاريخية للهيئة, حيث سيرى الزائر عند زيارته لجناح الهيئة أثناء قدومه, سيارة الاسعاف الأقدم (موديل 1947) التي كانت باكورة انطلاق العمل الإنساني المؤسسي وافتتاحه في المملكة من عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – .كما يتضمن الجناح قافلة توعوية وتجهيزات ومعرض للوثائق والصور القديمة, التي تحاكي مسيرة العمل الإنساني للهيئة بالداخل والخارج.

بيت مكة في الجنادرية:

تشارك أمانة العاصمة المقدسة ببيت مكة المميز في جناح منطقة مكة المكرمة وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يبرز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية.وأوضح المشرف على بيت مكة بالجنادرية المهندس رائد سمرقندي، أن تجهيزات البيت المكي جرت منذ وقت مبكر بمتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار.؟

جناح قوات الأمن الخاصة:

افتتح قائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي، جناح قوات الأمن الخاصة المشارك بالمهرجان بحضور قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ومدير عام إدارة مهرجان الجنادرية سعود بن عبدالله الرومي, وعدد من مساعدي قائد القوات وكبار الضباط .

واشتمل الجناح على تقنيات حديثة، يمكن للزائر من خلالها تجربة تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تعرض مقاطع تبرز مهارات رجل القوات الخاصة بزاوية 360 درجة مع تفاعل حركي وصوتي, لتضع مستخدمها في وضع مطابق للواقع، بالإضافة إلى فعالية التطبيقات الجبلية من خلال العبّارات الهوائية والمائية .

كما تضمن الجناح 3500 صورة ، تبرز مناشط قوات الامن الخاصة منذ نشأتها, وذلك من خلال شاشات العرض التلفزيوني، بشكل بانورامي، وتقديم العديد من العروض بالوسائل الوقائية، على المسرح بشكل يومي, إلى جانب عرض العديد من الأسلحة التاريخية والحديثة والآليات المختلفة والمدرعات مختلفة التسليح والأنواع، وتطوير ميدان الرماية ليتضمن (3 مسارات )، سيتمكن الزوار من خلالها من ممارسة الرماية بالأسلحة الحقيقية بالطلقات الصبغية.