تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية تعميماً على الأمانات والبلديات كافة بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنه هذا العام مع فصل الصيف .

وشددت الوزارة القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات بتكثيف الأعمال الرقابية على جميع المنشآت الغذائية وإعداد برامج رقابة مكتملة العناصر تراعي تشديد وإحكام الرقابة الصحية على محلات تعبئة وبيع التمور والتأكد من خلوها من الشوائب والأتربة واحتفاظها بخواصها الطبيعية، وأن تكون الحشوة المستخدمة فيها صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت على تكثيف الحملات الرقابية على محلات تعبئة وعرض وبيع المكسرات والفواكه المجففة للتأكد من خلوها من النموات الفطرية أو أي تلف ظاهر، والتأكيد على التخلص من الأغذية الجاهزة للأكل التي يلزم حفظها ساخنة أو باردة باستمرار إذا تركت على درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين خصوصاً الأغذية التي تحتوي على اللحوم أو البيض أو الخضروات أو أي من مكوناتها.

ودعت الوزارة إلى إلزام أصحاب المنشآت الغذائية بإعداد الكميات المناسبة من الأطعمة والسلطات والعصائر التي تكفي وتستهلك في حينه لوجبتي الإفطار والسحور وإتباع الممارسات الصحية الجيدة أثناء تداول الأغذية، مع التركيز بشكل خاص على المخابز الآلية والنصف آلية ومعامل الحلويات والمعجنات للتأكد من استيفائها للوائح الاشتراطات الصحية، خصوصاً الكيك والحلويات التي يمكن أن تضاف لها الكريمات التي لا تعامل حرارياً.

كما تستهدف أعمال الرقابة الصحية المكثفة الملاحم ومعامل منتجات اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ وصهر اللحوم والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات المستخدمة مع ضرورة غسل السكين بعد سنها وطريقة مكافحة الآفات والتخلص الآمن من النفايات.

وألزمت الوزارة القائمين على المنشآت الغذائية عند إعداد وتجهيز الأطعمة بفصل اللحوم عن الخضروات وفصل الأطعمة المطبوخة عن الأغذية النيئة عند إعداد وتجهيز الأطعمة مع التأكد من طهو الطعام حتى تمام النضج.

وأكدت على تشديد الرقابة الصحية على مستودعات المواد الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية من خلال التأكد من نظافتها وعدم تكدسها وترتيبها وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له والتأكيد على اتباع قاعدة “ما يخزن أولاً يصرف أولاً”.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات المنظمة لوسائل نقل المواد الغذائية وفق لائحة مستودعات المواد الغذائية, منوهةً على توعية المستهلكين بالتأكد قبل الاستهلاك من أن الصفات الحسية للمادة الغذائية مثل الطعم واللون والرائحة لم تتغير للأغذية المعدة مسبقاً.

وشددت وزارة الشؤون البلدية أنها ستُوقع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.