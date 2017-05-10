العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تكريم الفائزين بالبطولة العربية للرياضات الإلكترونية

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تكريم الفائزين بالبطولة العربية للرياضات الإلكترونية
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ينبع – البلاد
أكد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد, على المكانة السياحية المتميزة لمحافظة ينبع, وما يتوفر فيها من مقومات سياحية متعددة .

وأشاد الفهيد خلال الاجتماع الأسبوعي للمحافظة بحضور محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم ومدراء الجهات الحكومية, وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون الكبير الذي قدمته المحافظة ومكتب هيئة السياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة لإنجاح فعاليات البطولة العربية للرياضات الإلكترونية في كرة القدم التفاعلية التي نظمتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع محافظة ينبع مؤخراً .

وتخلل اللقاء عرض مرئي عن البطولة كما جرى تكريم الفائزين بمنافساتها من أبناء المحافظة.

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التصنيف: محليات

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