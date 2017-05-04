تكريم الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن

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الرياض- البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، كرمت مديرية الأمن العام، الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها السادسة ، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله المسند، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد الحربي، وعدد من قادة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بقصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بالرياض . وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، تلا ذلك كلمة لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله المسند ، عد فيها المسابقة من شواهد الخير التي تدلل على اهتمام الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – بالقرآن وعلومه ، كما أنها امتداداً لدعم القيادة لأبناء هذا الوطن لحفظ القرآن وتدبر آياته ، مؤكداً أن اهتمام الأمن العام بكتاب الله يحصن رجل الأمن من الزيغ والأفكار الهدامة .

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالأمن العام المشرف على لجان المسابقة ، العميد الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني ، أن المسابقة شهدت منذ انطلاقتها الأولى تنافسًا كبيرًا بين منسوبي وزارة الداخلية وأن عدد المشاركين في المرحلة الأولى بلغ نحو 439 متسابقا ، و60 متسابقة في المرحلة الأولى ، وبلغ عدد الرجال المتأهلين في المرحلة النهائية (99) متسابقا ، بينما بلغ عدد المتأهلات للمرحلة النهائية (25) متسابقة ، فيما فاز بجوائز المسابقة (25) فائزا ، وعشر فائزات أغلبهن من المديرية العامة للسجون .وأكد أن جوائز المسابقة بلغت أكثر من 988 ألف ريال ، وزعت على الفائزين وعدد من المشاركين.