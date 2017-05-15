تكريم الفائز بالمركز الأول في البطولة العالمية للبحث العلمي

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كرّم معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي اليوم , خلال حفل افتتاح الملتقى الأول للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة.

الطالب الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة فارس الشهري, .

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة ” إن تكريم الطالب فارس يأتي من منطلق تشجيع أبناء الوطن على تحقيق الإنجازات التي تسهم في رفع سمعة المملكة في المحافل العالمية .

مؤكداً حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مشاركتها مشاعر الفرحة بهذا الإنجاز الذي يسجَّل للوطن.

من جانبه قدَّم الطالب الشهري شكره للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , ولمعالي الرئيس العام على التكريم.

مُعرباً عن سعادته بمشاركته باسم وطنه في المسابقة العالمية, وتمكُّنه من الحصول على الميدالية الذهبية في مجال البيئة والطاقة المستدامة.