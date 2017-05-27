تكريم المتميزين في تحدي القراءة العربي

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مكة المكرمة – البلاد

كرم مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي مؤخرا المشاركين المتميزين في مسابقة ” تحدي القراءة العربي” من الطلاب والمعلمين والمشرفين بحضور رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة صالح بن عثمان الزهراني،

وقادة المدارس المشاركة وأولياء الأمور . ويهدف برنامج ” تحدي القراءة العربي ” إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي ، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم .وبلغ عدد المشاركين في المسابقة من الطلاب على مستوى مدارس تعليم مكة المكرمة أكثر من 300 طالب،

حيث تم إجراء تصفيات لهم على مستوى الإدارة لاختيار أفضل 10طلاب للمشاركة في تصفيات المسابقة على مستوى وزارة التعليم ، وقد تم تكريمهم كما تم تكريم الطالب تميم بن عمر الزهراني من مدارس الفلاح لوصوله للمرحلة الألماسية في المسابقة خلال العام الماضي . وتم تكريم 12 معلما من المشاركين في الإشراف والتنظيم وتكريم 6 من المشرفين التربويين المشاركين في الاشراف والتنظيم.