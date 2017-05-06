تكريم ضابط وفردين بشرطة أبانات بنوط الأمن

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بريدة – واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – توجيهه بمنح نوط الأمن لكل من رئيس مركز شرطة أبانات العقيد نواف بن ذعار المشدق، وقائد شعبة الدوريات رئيس الرقباء حميد بن مقبل البدراني ، والرقيب أول حمد بن فرج البدراني من منسوبي الضبط الإداري بالمركز.

وقد كرمهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مشيداً بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم ، مؤكدًا أن الجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة في قطاعاتهم الأمنية كافة هي جهود مقدرة ومثمنة ، وأن النجاحات والضربات الاستباقية التي حققها رجال الأمن ضد من يحاول المساس بأمن هذه البلاد ، تحققت بتوفيق الله تعالى وفضله ، ثم بإخلاص رجال الأمن ، الذين يقفون ببسالة وشجاعة لحفظ الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم.