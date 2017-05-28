تكليف عدد من الأئمة للتروايح بالحرمين الشريفين

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتكليف كل من فضيلة الشيخ ياسر الدوسري وفضيلة الشيخ صلاح باعثمان بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد الحرام،

وفضيلة الشيخ خالد المهنا وفضيلة الشيخ محمد خليل قارئ بإمامة المصلين في صلاة التروايح في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك هذا العام 1438هـ.

من جهته رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية واهتمام للبيتيين العتيقين

مبينا أن هذا التوجيه يعد حلقة نيرة ضمن سلسلة دعمه أيده الله ، سائلا الله تعالى أن يكتب له وافر الأجر والمثوبة على ما يقدمه للإسلام والمسلمين وأن يجعله في موازين أعماله الصالحة وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وأن يعيد على مقامه الكريم وعلى هذه الأمة الإسلامية عامة مواسم الخير والبركة .