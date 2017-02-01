تكليف قيادات نسائية بتعليم الرياض
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الرياض – البلاد
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع جملة من القرارات بتكليف عدد من القيادات التربوية, حيث كلف الدكتور المانع الأستاذة هدى بنت محمد الدوسري مديرة إدارة الاختبارات والقبول (بنات), وتكليف الأستاذة نوف بنت عبد الكريم الزمام مديرة لمكتب التعليم بالحرس, وتكليف الأستاذة إيمان بنت عبد الله الدريهم مديرة لإدارة نشاط الطالبات, وتكليف الأستاذة هيفاء بنت محمد خوجة رئيسة للشؤون التعليمية بمكتب تعليم الوسط , وتكليف الأستاذة خلود بنت غازي العوفي رئيسة للشؤون التعليمية بمكتب تعليم الحرس ، وذلك لمدة عام من تاريخه لجميع المكلفات ويمارسن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهن وفق الأنظمة والتعليمات.
الوسوم:قيادات نسائية بتعليم الرياض
التصنيف: محليات
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