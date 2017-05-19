تمبكتي في طريقه للأهلي

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جدة- البلاد

كشفت مصادر، عن اقتراب معتز تمبكتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، من الانتقال للنادي الأهلي، بعد أن بات لاعباً حراً، بعد انتهاء عقده مع النادي، منذ أيام قليلة.

وكانت المصادر، قد بينت أن اللاعب ووكيله، قدما خطاباً منذ 3 أشهر لإدارة النادي، ليتحول من نظام الهواة إلى الاحتراف، ولكن الإدارة الاتحادية لم ترد على اللاعب؛ سواء بالرفض، أو القبول، حيث إن أنظمة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، تنص على أنه في حال لم يقدم اللاعب طلباً لناديه ليتحول للاعب محترف، ولم ترد الإدارة لمدة 90 يوماً، يصبح اللاعب حراً.

وكانت تقارير، قد كشفت عن تلقي تمبكتي عروضا جادة، من الهلال، والأهلي، والتعاون، والقادسية، وأكدت أن اللاعب يرغب في البقاء في الاتحاد، الذي بينت المصادر أن إدارته تنتظر التقرير الفني النهائي، من قبل التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول حول اللاعب.