تمويل مشروعات زراعية بقيمة 87 مليون ريال

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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس, برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 87 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت اكثر من 161مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي, أن قطاع الاستزراع المائي تصدر القطاعات الممولة من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي 43 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 86 مليون ريال، وتنوعت باقي القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم والبياض، والبيوت المحمية، شملت مناطق (الرياض – المدينة المنورة – القصيم -الشرقية – عسير – حائل).

وأشار إلى أنه حرصاً من الصندوق على دعم المحافظة على البيئة والاستفادة من المخلفات النباتية وأشجار النخيل، فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أمس, تمويل الصندوق مشروعاً نوعياً لإنتاج الفحم الطبيعي بمنطقة القصيم، بإجمالي بلغ أكثر من 5 ملايين ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت 9 ملايين ريال.