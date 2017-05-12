تمويل 2162 طلبا عقاريا و6209 متقدمين للبناء الذاتي

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الرياض – البلاد

قال صندوق التنمية العقاري، إن عدد المواعيد التي تم حجزها عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية بلغ 6209 طلبات للبناء الذاتي منها 2162 طلبا تم استلامها.

وأوضح الصندوق في بيان له امس أنه يجري التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملات الطلبات التي تم استلامها وتسليمهم القروض .

وأشار الى أنه ليس هناك صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج ( سكني ) والراغبين في البناء الذاتي، مبيناً أن معاملات البناء الذاتي لا يتم تقديمها عن طريق البنوك وإنما عبر بوابة الصندوق.

كان الصندوق العقاري قد استحدث منتج تمويل البناء الذاتي “الإنشاء”، لخدمة مستفيدي برنامج التمويل المدعوم وأنشأ مركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم لخدمة المستفيدين الذين تقدموا للجهات التمويلية بهدف البناء الذاتي، وأصدر موافقته لـ 23.1 ألف مستفيد ضمن برنامج التمويل المدعوم من خلال الدفعات الثلاث التي تم تخصيصها منذ شهر فبراير الماضي.