تنشيط السياحة الريفية في العلا

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المدينة المنورة -جازي الشريف

ناقشت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة مع ملاك المزارع بالمحافظة والمختصين والمهتمين بالشأن الزراعي فرص الاستفادة من مبادرة السياحة الزراعية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية

بالإضافة إلى تحفيز المزارعين على المشاركة في هذا النوع من السياحة الزراعية وتنشيط مشاريعها لتصبح من أهم المنتجات السياحية المحلية لمحافظة خيبر.

جاء ذلك خلال جلسات ورش العمل التي انعقدت برئاسة مدير برنامج السياحة الزراعية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (أرياف) بالمدينة المنورة عبدالله القحطاني.

وأكد المهندس خالد بن حسين الشهراني مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الحرص على تفعيل خطة عمل مشروع السياحة الزراعية بالمحافظة لأهمية عرض مراحل المشروع وتفاصيله على الفئة المستهدفة وتقديم عدد من الخدمات السياحية بشكل شامل لزوار المحافظة.