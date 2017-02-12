تنظيم داعش يهدد بشن عمليات مسلحة داخل باكستان

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هدد تنظيم “داعش” الإرهابي بشن عمليات مسلحة داخل باكستان على غرار الأعمال الإرهابية التي ينفذها في أفغانستان.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن عناصر مجهولة الهوية نشرت منشورات بلغة “البشتو” في منطقة القبائل الباكستانية.

المحاذية للحدود مع أفغانستان تتضمن إعلان تنظيم “داعش” عن شن عمليات مسلحة داخل باكستان.

وخاصة في مناطق كورام وأوركزاي وهانغو وديرة إسماعيل خان.

من جانبه، أوضح عضو الجمعية الوطنية الباكستانية من منطقة القبائل “ساجد طوري” :

أن هذه المنشورات مصدرها مقر تنظيم “داعش” في إقليم ننجرهار الأفغاني المحاذي لمنطقة القبائل

الباكستانية.

وأضاف أن معظم العناصر الإرهابية المتواجدة في إقليم ننجرهار الأفغاني هم من المسلحين الذين فروا من منطقة القبائل الباكستانية.

إثر بدء الجيش الباكستاني عملية “ضرب العضب” العسكرية للقضاء على معاقل التنظيمات الإرهابية.

وبيّن أن مثل هذه التهديدات ليست جديدة، بل إن العناصر الإرهابية تنشر مثل هذه المنشورات من وقت لآخر.

حيث نشرت حركة طالبان باكستان تهديدات مماثلة في السابق.