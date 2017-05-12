تنظيم شهادات وعلامات (الحلال) بالمملكة

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الرياض – البلاد

أعلنت منظومة الصحة امس عن اعتمادها إطاراً تنظيمياً متكاملاً لشهادات وعلامات اللحوم الحلال على مستوى العالم، من خلال تأسيس “مركز حلال” تفعيلاً لواحدة من أهم مبادرات المنظومة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ووفقاُ للمنظومة، سيتولى “مركز حلال” إصدار شهادات وعلامات الحلال السعودية لمختلف المنشآت والمنتجات داخل وخارج السوق المحلي، والاستفادة من مكانة المملكة إسلامياً لتكون مرجعاً رئيسياً للأغذية والمنتجات الحلال، حيث سيعمل المركز على المصادقة على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل المختلفة ومنحها شهادة وعلامة “حلال”، وذلك بعد إجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من مطابقتها لمواصفات المنتجات الحلال. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق الريادة الإقليمة والعالمية في مجال منتجات اللحوم الحلال، وزيادة الإيرادات وتوليد الوظائف للكوادر الوطنية في مجال اللحوم الحلال، وتطمح المنظومة لإصدار 100 ألف شهادة بحلول العام 2020م .

يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لتوفير قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.