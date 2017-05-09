تنظيم معرض نايف..القيم بجامعة الملك عبدالعزيز

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جدة – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأحد القادم معرض نايف…القيم ، الذي يُنظم سنوياً للتعريف بالدور الريادي والإنجازات التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، لدينه ووطنه وأمته.

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الرعاية الكريمة والشرف الذي ستحظى به الجامعة ومنسوبيها، مشيراً إلى أن معرض نايف القيم الذي يقام لأول مرة هو تخليد لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله -، ويستعرض الدور الريادي والإنجازات التي قدمها تجاه دينه ووطنه وأمته ، كما أن إقامة هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرات كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية والاعتراف بالفضل للأمير نايف بن عبدالعزيز صاحب الفكرة الأولى في تأسيس الكرسي في عام 1432هـ .

وأبان معاليه أن معرض نايف القيم هو تذكير لأبناء الوطن بالمناقب الفريدة التي طبعت شخصية الأمير نايف –رحمه الله- ، من حبه للوطن والتفاني في خدمته ومواجهة الأزمات والتحديات بروح المسؤولية العالية وتعريف العالم بالجهود الكبيرة التي بذلها في التصدي للجماعات المتطرفة والعمليات الإرهابية ومحاربة الفكر الضال ليس بالإجراءات الأمنية المتقدمة فحسب ولكن باستراتيجية التعامل الفكري وتجفيف منابع التطرف .