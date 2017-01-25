تنفذ دراسة فنية لمتابعة تطبيق “كود البناء السعودي”

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جدة ــ البلاد

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن بدء إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي، تتضمن إعداد برامج ومنهجية علمية لتطبيق كود البناء السعودي، وأدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات لتسهيل تطبيق هذا الكود الوطني، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق أفضل استثمار لها.

وقالت الوزارة: إنها بصدد استطلاع مرئيات وملاحظات الأمانات بشأن الإجراءات والاليات المتبعة لتطبيق كود البناء السعودي، وربطه بإصدار رخص البناء، مؤكدة أن الادارة العامة لكود البناء وفرت عددا من المختصين لتدريب منسوبي الأمانات والبلديات على تطبيق كود البناء السعودي.

ونوهت الى مشاركتها الدائمة والمستمرة عبر وكالة الشؤون الفنية في اجتماعات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الاستشارية، وكذلك اللجنة الإدارية والتنفيذية والفنية “فريق المباني” بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة. إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة لكود البناء ضمن الفرق الفنية “الأدوات الصحية، الألمنيوم، الزجاج، الإسمنت” في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.