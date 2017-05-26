تنفيذ أحكام أجنبية بـ (مليار ريال)

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الرياض – البلاد

كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل، عن تنفيذ محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة، 58 حكمًا قضائيًّا صادرًا في بلدان أجنبية صديقة، بواقع مليار ريال.

وكشفت الإحصائيات أن الـ58 حكمًا تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 1438هـ، تحت مظلة اتفاقيات التعاون القضائي بين المملكة والبلدان الصديقة.

وتلتزم المملكة باتفاقيات التعاون القضائية -مع الدول العربية وغيرها- التي نفذتها المملكة على المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ من أجل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتسوية المنازعات الاستثمارية وتنفيذ الأحكام النهائية.