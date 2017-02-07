تنوع الإنتاج الطبيعي والزراعي بقرية عسير يحوز على اهتمام زوار الجنادرية 31

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حازت منتجات الطبيعية والزراعية في منطقة عسير ومحافظاتها على نصيب وافر من اهتمام الزوار لقرية عسير التراثية بالجنادرية 31.

للحصول على هذه المنتجات إما بشرائها أو للتعرف أكثر عليها وخصائصها وطرق إنتاجها.

ويعد منتج معمول تمر الصفري أحد أهم هذه المنتجات، التي اعتاد زائر القرية على توافرها في جناح محافظة بيشة.

في كل دورة من دورات مهرجان الجنادرية، لاسيما وأن بيشة عرفت بزراعتها للنخيل التي يعرف ثمرها بالصفري.

وتُشكل منتجات العسل والسمن البري وزيت السمسم وطحين البُر 70% من المنتجات المحلية التي تعرضها المنطقة.

لتميز عسير بتنوع التضاريس والمناخ، مما أوجد تنوعاً في الإنتاج، خصوصاً في القطاع الزراعي، وفق المعطيات البيئية.

وأوضح مدير عام الزراعة في منطقة عسير المهندس فهد الفرطيش أن:

المنطقة تعتبر من أثرى مناطق المملكة في التنوع الإنتاجي الزراعي، لذا تعمد إلى تنظم فعاليات مختلفة طوال العام.

مثل مهرجان الصفري ومهرجان العسل والتمر والعنب وقريباً السمسم والسمن البري وغيرها من المنتجات التي تستحق التسويق.

لافتاً النظر إلى مهرجان الجنادرية بوصفه أهم وأكبر المهرجانات الوطنية التي توليها المنطقة اهتماماً خاصاً وتعد له منذ وقتٍ مبكر.

مؤكداً أن مشاركة المنطقة في دورة هذا العام بالجنادرية، هي الأميز والأفضل والأضخم، والتي نتوقع أن تحظى برضا الزائر والزائرة لأرض المهرجان.