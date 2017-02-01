تنوع جناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

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القاهرة – واس

تشارك وزارة الثقافة والإعلام في جناح المملكة المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين، بالعديد من الكتب المتميزة التي يبحث عنها أي قارئ عربي مثقف يرغب في التعرف على منتجات ومخرجات النتاج الفكري لوزارة الإعلام السعودية، بالإضافة إلى المنشورات والمطبوعات الخاصة بالنوادي الأدبية في جميع المناطق باختلاف مواضيعها.

وشهد جناح المملكة مشاركة طلاب كليات الإعلام السعوديين من خلال عرض 150 عنوانا في مختلف المجالات العلمية والأدبية والتاريخية، من بينهم الكتب التي تناولت إنجازات المملكة العربية السعودية، وكتب الأطفال عبر العناوين المتميزة لقصص الأطفال وأطفال المدارس ومجلات الأطفال، فضلاً عن تقديم شرح مفصل من قبلهم لهذه الكتب وإرشاد الزائرين لما يناسب احتياجاتهم وأعمارهم.

كما نالت المعروضات العلمية والثقافية للجامعات السعودية المشاركة في جناح المملكة، استحسان زوار الجناح، من بينها جامعة الملك عبد العزيز التي قدمت العديد من الكتب والسلاسل العلمية في أكثر من 250 عنوان تشمل جميع التخصصات التطبيقية والنظرية في الجامعة.

وأكد مسئول جناح جامعة الملك عبد العزيز حمد الحربي، حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية لتمثيل المملكة في أجنحتها داخل المعارض الدولية والمحلية لما تحمله من أهمية بالغة في إبراز الجهود الضخمة التي تقوم بها المملكة في دعم حركة التعليم والثقافة لمواطنيها إضافة إلى عرض نتاج رواد المملكة ومثقفيها مما يوضح صورة المملكة بشكل أكبر لمرتادي جناح المملكة.

فيما يشارك معهد الإدارة العامة في الدورة الحالية لمعرض الكتاب بأكثر من 59 عنوان علمي، ما بين بحوث علمية ومؤلفات وكتب مترجمة في تخصصات الإدارة العامة والإدارة المكتبية والقانون والموارد البشرية والتدريب والتطوير والإدارة الصحية والحاسب الآلي وإدارة الأعمال والتسويق والإحصاء والمحاسبة الإدارية والسلوك التنظيمي والمكتبات والوثائق.