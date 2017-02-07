توجه غير مسبوق .. (الجنادرية) تجمع الوزراء بالمواطنين

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الرياض ــ البلاد

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهد المهرجان الوطني للثقافة والتراث “الجنادرية” بنسخته رقم 31، توجهاً جديداً عبر ندوات شارك فيها مسؤولون رفيعون منهم وزراء تفاعلوا مع المواطنين بالإجابة المباشرة عن استفساراتهم وهواجسهم.

وتضمنت فعاليات المهرجان ندوة خاصة حضرها عدد من الوزراء، وهم وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين.

وشهدت الفعالية تعاطيا جديدا مع أسئلة المواطنين من الحضور، والرد على استفساراتهم.