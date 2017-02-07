العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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توجه غير مسبوق .. (الجنادرية) تجمع الوزراء بالمواطنين

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توجه غير مسبوق .. (الجنادرية) تجمع الوزراء بالمواطنين
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الرياض ــ البلاد

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهد المهرجان الوطني للثقافة والتراث “الجنادرية” بنسخته رقم 31، توجهاً جديداً عبر ندوات شارك فيها مسؤولون رفيعون منهم وزراء تفاعلوا مع المواطنين بالإجابة المباشرة عن استفساراتهم وهواجسهم.

وتضمنت فعاليات المهرجان ندوة خاصة حضرها عدد من الوزراء، وهم وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين.

وشهدت الفعالية تعاطيا جديدا مع أسئلة المواطنين من الحضور، والرد على استفساراتهم.

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التصنيف: الأخيرة

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