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متابعة: أحمد إلياس ـ عبدالعزيز عركوك

توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فريق الهلال بكأسه الغالية ، بعد فوزه على الأهلي 3-2، في المباراة، التي جرت بينهما أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.

تقدم الهلال أولًا عن طريق عمر خربين في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل معتز هوساوي للأهلي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال من جديد عن طريق محمد جحفلي في الدقيقة 77، قبل أن يعزز كارلوس إدواردو النتيجة للهلال بهدف ثالث في الدقيقة 90، فيما سجل عمر السومة هدف الأهلي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.