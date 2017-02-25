تورتة الأناناس بدون فرن وبيض من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم اليوم طريقة حصرية جديدة لعمل تورتة الأناناس بدون فرن أو بيض

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل والخطوات اللازمة للحصول على التورتة بدون تكبد عناء عمل الكيك

المقادير اللازمة لعمل تورتة الأناناس بدون فرن وبيض

6 أكواب من البسكويت بنكهة الفانيليا أو بسكويت القمح أو جوز الهند

2 عبوة من الحليب المكثف المحلى

كرز أحمر

100 جرام زبدة مذوبة

500 ملل كريمة خفق

كوب سكر بودرة

شرائح أناناس معلب

6 ملعقة كبيرة سكر بنى

طريقة عمل تورتة الأناناس بدون فرن وبيض

نقوم بفرم البسكويت ناعماً للغاية

يوضع البسكويت فى وعاء عميق ويضاف له الزبدة والحليب المكثف المحلى

يعجن الخليط جيداً حتى نحصل على عجين متماسك

تقوم بتقسيم خليط البسكويت إلى ثلاث قطع

نقوم بإحضار صينية سهلة الفتح ويفضل صينية التشيز كيك

نقوم بإزالة قاعدة الصينية

ثم نضع جوانب الصينية فى طبق التقديم لسهولة تقديمها ونزعها من القالب

نضع القطعة الأولى من العجين بالصينية التى قمنا بوضع جوانبها داخل طبق التقديم وتفرد جيداً

تترك بالثلاجة قليلاً حتى تبرد

نقوم بعد ذلك بتقطيع الكرز

نحضر وعاء عميق ونضع به الكريمة والسكر البودرة

يخفق الخليط جيداً حتى تصبح الكريمة بقوام ثقيل

نقوم بإحضار طبق التقديم من الثلاجة

يفرد على طبقة البسكويت قليل من حبات الكرز

ثم طبقة من الكريمة

نقوم بإحضار ورقتين زبدة

ثم نضع على أول ورقة مقدار القطعة الثانية من البسكويت

توضع الورقة الثانية فوق الأولى وتفرد بشكل دائرى بنفس قُطر الصينية

ثم تنقل الطبقة الثانية من البسكويت بعد أن تفرد فوق الطبقة الأولى بطبق التقديم

يوضع لها قليل من الكرز المقطع

وتغطى بباقى كمية الكريمة المخفوقة

نقوم بفرد القطعة الثالثة من البسكويت بنفس طريقة فرد الطبقة الثانية

ثم توضع التورتة بالثلاجة حتى تبرد

نقوم برص حبات الأناناس فى صينية بها ورق خبز

ثم ترش حبات الأناناس بالسكر البنى

توضع بالفرن حتى تتكرمل

ثم تخرج وتترك لتبرد

تخرج التورتة وتزين بحبات الأناناس المكرمل مع الكرز وتقدم

ومن الممكن وضع قليل من الأناناس المقطع بين الطبقات بحسب الرغبة