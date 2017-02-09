توزيع كسوة الشتاء على الأسر السورية في المفرق

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عمان-واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في الأردن المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية استفاد منها (2751) لاجئ سوري بواقع (11908) قطعة شتوية وذلك من خلال محطتها السابعة والستون من مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.

وعملت الحملة خلال هذه المحطة على تأمين المستلزمات الشتوية من البطانيات والجاكيتات وملابس الأطفال وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشخص في فصل الشتاء .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تعمل على تنفيذ مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4 ” منذ بداية انطلاقها لنصرة الأشقاء في سوريا في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري لإيصال الخدمات الإنسانية للأسر السورية الأشد احتياجاً.

وأوضح السمحان أن هذه الجهود الإغاثية تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني مستمدة ذلك من مبادئها الدينية والأخلاقية والإنسانية التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.