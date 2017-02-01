العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان

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توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان
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عمان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا وعبر محطتها الـ 60 توزيع كسوة الشتاء على السوريين في لبنان .

وقامت الحملة من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين هناك وذلك بعد تنفيذ محطتين الأولى في طرابلس والثانية في بعلبك .
وشملت المساعدات ، الكسوة الشتوية التي تحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية إلى جانب أطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية مستهدفة بذلك 1033 أسرة بواقع 6198 مستفيدا من الأشقاء السوريين .
وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة مستمرة بإذن الله في تأمين احتياجات اللاجئين السوريين في مناطق لبنان ، مبينا أن مكتب الحملة في لبنان يعمل على تلبية حاجة الأشقاء السوريين من اللاجئين في مناطق واسعة بلبنان .
من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين من خلال تنفيذ مشاريعها المستمرة والمتنوعة.

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التصنيف: محليات

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