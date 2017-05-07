توزيع 245 مليون يرقة ربيان على مشاريع الاستزراع المائي

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الرياض- البلاد

انهت وزارة البيئة والمياه والزراعة عمليات إشراف ومراقبة صحية لتوزيع ما يقارب من 245 مليون يرقة ربيان على مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة في الربع الأول لعام 2017.

وأوضح مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة المهندس رياض الفقيه أن الوزارة ممثلة بمركز الأبحاث تدخل طرفاً رئيساً في الإشراف والمراقبة الصحية على يرقات الربيان المعدة للاستزراع، مشيراً إلى أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.

وأكد الفقيه أن الإشراف على جميع هذه التفاصيل يسهم في منع انتشار أي أمراض فيروسية أو بكتيرية قد تنتج عن الممارسات الخاطئة في النمو أو النقل أو الإنتاج، وبالتالي ضمان وجود بيئة محلية مناسبة للاستزراع السمكي في المملكة.