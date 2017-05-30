توزيع 30 ألف سلة غذائية على النازحين السوريين

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إدلب- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 30 ألف سلة غذائية، تحتوي السلة الواحدة على احتياجات الأسرة الأساسية من المواد الغذائية على المناطق السورية الأكثر تضرراً والتي يقطنها نازحون حيث شمل التوزيع جبل سمعان ومعراته والمعرة وأريحا وحارم وإدلب ودرعا والرستن وحمص وتلبيسة ودوما وحرستا ، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير إلى شهر أبريل من العام 2017م .

كما وزّع المركز خلال الفترة ذاتها 780.210 ربطة خبز في مناطق حلب وإدلب ودرعا وحمص وريف دمشق.

من جانبهم رفع المستفيدون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة على هذه المساعدات، مؤكدين أن تلك الوقفة الأخوية لن ينساها المواطنون السوريون.