توصيلات كهربائية من غاز الهيدروجين

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شيكاغو – وكالات

نجح عالمان أمريكيان في ضغط الهيدروجين بكثافة شديدة لدرجة حولته إلى معدن مطورين بذلك مادة جديدة كليا ربما تستخدم كموصل فائق الكفاءة للطاقة الكهربائية في درجة حرارة الغرفة.

والإنجاز الذي نشر في دورية (ساينس) يعد أول إثبات لنظرية طرحها عالما الفيزياء هيلارد بيل هانتجنتون ويوجين وينجر عام 1935 تقول إن الهيدروجين- وهو غاز في العادة- يمكن أن يتحول للحالة المعدنية إذا خضع لضغط كبير.

وحاليا تستخدم الموصلات الفائقة في فحوص مثل التصوير بالرنين المغناطيسي لكن يجب تبريد الأجهزة بالهليوم السائل لإبقائها في درجات حرارة منخفضة جدا وهو مكلف.

وقال إيزاك سيلفيرا وهو عالم فيزياء في هارفارد وأحد المشاركين في الدراسة ، إنها العينة الأولى على الإطلاق من الهيدروجين المعدني على الأرض لذلك عندما تنظر إليها فإنك تنظر إلى شيء لم يوجد من قبل مطلقا.”

والسؤال الرئيسي الآن هو هل سيحافظ الهيدروجين المضغوط على خصائصه المعدنية في درجة حرارة الغرفة؟ وهو ما سيجعل فوائده عظيمة كموصل فائق للكهرباء. ويعتقد العلماء أن هذا صحيح غير أنه لا يزال بحاجة إلى إثبات.