توظيف 450 ألفا من المواطنين بحلول 2020 .. الاقتصاد السعودي يؤكد قدرته على توليد فرص عمل متنوعة

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جدة – البلاد

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير بن محمد حسين خلال اللقاء السنوي للجنة الذي عقد أمس أهمية الاستفادة القصوى من طاقات هذا القطاع خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 بوصف الموارد البشرية واحدة من أهم ركائز نجاح هذه الرؤية الطموحة مشيراً إلى قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل متنوعة .

ودعا لرفع كفاءة التدريب للكوادر الوطنية حيث جاء برنامج التحول الوطني 2020 ليعزز هذا التوجه فكانت هناك العديد من المبادرات التابعة لوزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وغيرهم التي ركزت على بناء القدرات وتأهيلها للعمل وتوجيه القطاع الخاص وغير الربحي لاستقطاب وتوظيف أكثر من 450 ألفا من المواطنين بحلول 2020.

وسلط الضوء على إسهامات ومشاركات لجنة الموارد البشرية في تنظيم منتدى جدة للموارد البشرية كل عام الذي يعزز دور القطاع الخاص في تبني مثل هذه البرامج وتفعيلها بما يضمن تحقيقها بنجاح وفاعلية ، مشيراً إلى ضرورة تعاون خبراء الموارد البشرية في مجال تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة للشركات ، والتعرف على ممارسات الموارد البشرية من حيث آليات التوظيف والتأهيل الوظيفي والحفاظ وتطوير المواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال الأكبر والأسرع نموا في المملكة التي تضم مجالات التصنيع والبناء والتشييد والتجزئة والخدمات .

وأكد دور لجنة الموارد البشرية في تبني الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص ، والتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية .

من جهة كشفت لجنة القطاعات الصحية في لقائها أمس برئاسة ناصر بن عبدالله الزاحم عن حصرها لـ 1064 وظيفة شاغرة في القطاع الصحي الأهلي بمنطقة مكة المكرمة وإرسال 1317 مرشحا لهذه الوظائف من صندوق الموارد البشرية ومركز طاقات المتقدمين عن البوابة الوطنية للعمل إلى جانب استقطاب المزيد من المنشآت في هذا السياق ، معلنة اللجنة تحديد تاريخ 24/ 5 /2017م لتنظيم اللقاء الوظيفي للرجال في التخصصات الصحية واليوم التالي 25 /5 /2017م للسيدات .

كما بحثت اللجنة اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية ووضع التسهيلات التي تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع ، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل .

ولفت إلى الرغبة الكبيرة للجنة بتفعيل آلية عملها وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية للوقوف على احتياجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه القطاع .