توقعات بارتفاع وفيات حوادث الطرق إلى 1.9 مليون شخص سنويا

شارك عبر واتساب

جدة ــ أحمد شرف الدين

كشف تقرير حول تعزيز السلامة على الطرق، أن حوادث المرور على الطرق تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً، حيث يقدر عدد وفيات تلك الحوادث بنحو 1.25 مليون شخص سنوياً، بواقع 3,400 حالة وفاة يومياً، أي ما يعادل أكثر من 141 حالة وفاة في الساعة، في حين أن هناك ما يقارب 30 إلى 50 مليون شخص آخر يتعرضون للإصابة بتلك الحوادث سنوياً،

متوقعاً ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 1.9 مليون بحلول العام 2020، بسبب زيادة عدد المركبات، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي من المرجح أن تستأثر بالحصة الأكبر من معدلات الوفيات المرتفعة مستقبلاً…

وأوضح التقرير الذي أعدته كل من مجموعة “أكسا للتأمين”، والشراكة العالمية من أجل السلامة على الطرقات، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول دور شركات التأمين في تعزيز السلامة على الطرق، أن 91% من الحوادث المرورية على الطرق في العالم تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل،

وأن إجمالي تكاليف الحوادث المرورية يبلغ 518 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن الممكن أن ترتفع إلى 5% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بل قد تصل إلى ما يقارب 8 إلى 10% في بعض الحالات مثل جنوب أفريقيا وأوغندا التي تشكل الحوادث المرورية على الطرقات فيها تحدياً لا يستهان به…

وقال لوين إن استراتيجيتنا تتماشى مع منهجية الهيئات الحكومية التي تقوم بمكافأة السائقين من حاملي البوالص الخالية من المطالبات على سلوكيات القيادة الجيدة، حيث أن هذه التدابير سوف تساعد على زيادة السلامة على الطرق داخل المملكة، كما سنقوم بمبادرات مجتمعية أخرى تركز على الحد من عادات القيادة السيئة مثل السرعة وإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة، وتشجيع السائقين على الاستفادة من التدابير الوقائية التي تؤدي إلى إصابات كثيرة ناجمة من حوادث السيارات مثل ارتداء حزام الأمان أو تغيير إطارات السارة بانتظام.