توقيع اتفاقية خدمة حجاج بنجلاديش
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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي
استقبل الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ، والمهندس زكي بن عمر حريري نائب رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذ مازن علي أصغر مسئول الشؤون المالية وتفويج القطار ، وفد مكتب شئون حجاج جمهورية بنجلاديش برئاسة السيد محمد مطيع الرحمن وزير الشئون الدينية لحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية ، يرافقه السيد محمد عبد الجليل وكيل وزارة الشؤون الدينية ، والدكتور أم دي أبو الكلام أزاد سكرتير خاص معالي وزير الشؤون الدينية ، والسيد ام دي حفيظ الدين وكيل وزارة الشؤون الدينية المشارك ، والسيد محمد مقصود الرحمن مستشار شؤون الحج بالقنصلية العامة بجدة ،وعدد من المسؤولين بها.وقد أشاد الوفد بنجاح موسم حج عام 1437 هـ ، والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة.
الوسوم:اتفاقية خدمة حجاج بنجلاديش
التصنيف: محليات
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