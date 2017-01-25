العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

توقيع اتفاقية شراكة علمية بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة تونس المنار

0 تعليق 172 مشاهدة
توقيع اتفاقية شراكة علمية بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة تونس المنار
شارك عبر واتساب

وقعت الجامعة السعودية الالكترونية اتفاقية شراكة علمية مع جامعة تونس المنار.

حول نظام اتصالات موفر لطاقة شبكات الاستشعار اللاسلكية في التطبيقات الطبية .

وقع الاتفاقية التي جرت بالعاصمة التونسية اليوم , كلاً من :

شراكة

وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله العبدالجبار.

ورئيس جامعة المنار الدكتور فتحي السلاوتي .

وأفاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور محمد بن مضحي التوم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية:

أن الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون وإثراء البحث العلمي ونشر المعرفة بين الجامعتين .

الوسوم:,

التصنيف: الثقافيـة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق