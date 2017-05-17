توقيع اتفاقية مشروع نورينكو أرامكو للتكرير

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الظهران-واس

احتفلت أرامكو السعودية، وشركة الصناعات الشمالية الصينية (نورينكو)، وشركة بانجينغ شينشي إندستريال غروب المحدودة أمس بتوقيع اتفاقية مشروع نورينكو أرامكو السعودية للتكرير والبتروكيميائيات والبيع بالتجزئة، ووضع حجر الأساس للمشروع في مدينة بانجين في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين. وحظيت فكرة المشروع بدعم كبير خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إلى الصين في شهر مارس الماضي، عندما وقعت أرامكو السعودية ومجموعة نورينكو مذكرة التفاهم لهذا المشروع. وكان معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قد شهد مراسم توقيع الاتفاقية إبّان حضوره للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في الصين التي تمهّد الطريق نحو التطوير المشترك لبناء شبكة تكرير وكيميائيات وبيع بالتجزئة. وفي وقتٍ لاحق، أُقيم حفلٌ لوضع حجر الأساس في موقع المشروع.