توقيع عقد اتفاقية حجاج البحرين وقطر

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

استقبل الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور عبد السلام علي القحطاني الرئيس التنفيذي لشؤون الحج لدولة قطر الشقيقة ، يرافقه العميد حسين الجابر رئيس لجنة شؤون الحج ، والأستاذ علي المسيفري مدير شؤون الحج والعمرة ، الأستاذ إبراهيم احمد النعمة المنسق العام لشئون الحج ، الأستاذ عبدالله المضاحكة رئيس خدمات الحج ، وذلك بمقر مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ، بحي الرصيفة ، بمكة المكرمة ، وقد تم توقيع اتفاقية العقد الموحد لخدمة حجاج دولة قطر والمقدر عددهم بنحو 2700 حاج لموسم حج عام 1438 هـ.

كما استقبل الدكتور رأفت بدر ، فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز رئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين يرافقه الدكتور محمد طاهر القطان مدير الشؤون الدينية بالوزارة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج ، والسيد خالد جاسم المالود رئيس مكتب شؤون الحج والعمرة أمين عام مكتب شؤون الحجاج ، والسيد خالد محمد حسن مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة مساعد نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج ، وتم توقيع اتفاقية العقد الموحد لخدمة حجاج مملكة البحرين والمقدر عددهم بنحو 4700 حاج لموسم حج عام 1438 هـ ،

وقد حضر اللقاء من المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس هشام عبدالرحمن شلي والأستاذ عمر بن سراج أكبر عضو مجلس الإدارة مسئول مكاتب شئون الحجاج والشركات السياحية والفرادى ، مسئول تقنية المعلومات ، والدكتور يحيى محمد إلياس محبوب عضو مجلس الإدارة مسئول الدراسات والتطوير والإعلام واللجنة النسائية .

من جانبه أشاد الوفدان البحريني والقطري بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم إلى المملكة سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة ، والتطوير الهائل في الخدمات المقدمة من المؤسسة.