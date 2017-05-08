(تويتر)يحتفي بمعلمة مصابة بالسرطان احتفلت بتخرج طالباتها

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جدة ــ البلاد

تدخلت وزارة التعليم، في حملة إشادة شعبية واسعة بمعلمة سعودية هزت مشاعر ابناء المملكة بقصتها المؤثرة ووفائها لطالباتها، واعلنت عن تكريم رسمي لها.

وكانت المعلمة ريم العتيبي قد فاجات طالباتها بإرسال هدايا تخرج لهن إلى المدرسة الثانوية التي تغيبت عنها بسبب خضوعها للعلاج من مرض السرطان .

ونشرت عدد من الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للهدايا التي أرسلتها العتيبي لهن، مطالبات بالدعاء لها بالشفاء، ومشيدات بكفاءتها في التدريس، وعلاقتها الطيبة مع الجميع في المدرسة.

وتفاعلت زميلات للعتيبي في المدرسة التي كانت تعمل فيها، او زميلات سابقات في مدارس أخرى، مع مبادرة العتيبي، وأكدن ما قالته الطالبات حول معلمتهن من سيرة حسنة لازمت العتيبي في مشوار عملها التعليمي.ووجدت قصة العتيبي بعدها مزيداً من الاهتمام من قبل المدونين السعوديين، قبل أن تتصدر اهتمام المغردين على موقع “تويتر” مع تعاطف واسع وتمنيات بالشفاء للعتيبي التي كسبت إعجابا منقطع النظير من مواطنيها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي، عن توجيه الوزير أحمد العيسى بتكريم العتيبي قائلاً: المعلمة ريم العتيبي نموذج رائع للزميلات المعلمات في التعليم ، نسأل الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل..ويجزيها عن طالباتها خير الجزاء.

وأضاف في تغريدة أخرى على حسابه في “تويتر” الوزير وجه بتكريم المعلمة ريم العتيبي، وذلك لحرصها واهتمامها بطالباتها. نسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وتضاف قصة العتيبي، لعدد كبير من قصص إنسانية أخرى عن العلاقة الوثيقة التي تجمع معلمين ومعلمات سعوديين بطلابهم، وتتجاوز تدريس المنهج الدراسي، وطالما انتهت بتكريم رسمي وشعبي.