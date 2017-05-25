تويتر تضيف نمطا يتعلق بالرسائل الخاصة

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جدة ــ وكالات

اضافت منصة التدوين المصغرة تويتر ميزة جديدة للمعلنين من اجل تعزيز تجربة الدردشة عبر التغريدات الترويجية تتمثل ببطاقات الرسائل الخاصة، حيث تسمح البطاقات للعلامات التجارية بالوصول إلى المستخدمين لبدء تجربة مع روبوتات الدردشة الكتابية بشكل مباشر ضمن تغذية تويتر الخاصة بهم.

وتعتبر التغريدات التي يتم الترويج لها جزء لا يتجزء من تجربة استخدام منصة التدوين المصغرة بحيث انها تعتبر طريقة فعالة لجذب الأشخاص للتفاعل مع العلامات التجارية إما عن طريق متابعتهم او دفعهم إلى التغريد حول أشياء للحصول على فرصة الفوز بشيء ما.

ويمكن للعلامات التجارية عن طريق بطاقات الرسائل الخاصة إنشاء تغريدات تظهر بشكل واضح للعين تمتلك ميزة الرسائل الخاصة المتمثلة بالحث على اتخاذ إجراء، ويسمح الضغط عليها للمستخدمين بالدخول إلى محادثة فردية مع تلك العلامة التجارية.

وباستطاعة الشركات جذب انتباه الناس باستخدام بطاقات الرسائل الخاصة عن طريق استعمال الصور الجذابة وتصميمات الفيديو، إلى جانب تضمين ما يصل إلى أربعة أزرار يمكن تخصيصها بشكل كامل لحث المستهلك على اتخاذ إجراء.