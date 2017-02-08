تويتر يُقدم الحل… لإدارة التغريدات والمستخدمين المسيئين!

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إنهما أكبر مشكلتين يعاني منهم موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهما إدارة التغريدات والمستخدمين المسيئين…

ولذلك أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم عن إدخال مجموعة من التغييرات التي سعلى خدماته.

وستضيف إليهات وتعمل على تحسينها…

وأهم ما في ذلك التوقف عن إنشاء حسابات جديدة مسيئة وتوفير نتائج بحث أكثر أماناً .

و إخفاء التغريدات المسيئة أو مخنفضة الجودة.

بحيث تسهل التحديثات الجديدة من إمكانية الإبلاغ ومعاقبة الأشخاص المسيئين.

وكان الموقع قد أشار الأسبوع الماضي إلى انه سيتم قريباً توفير طريقة معالجة أكثر شمولاً.

فيما يخص قضايا السلامة والاعتداء على الموقع، كما يحاول اتخاذ بعض الخطوات الفعلية للحد من المحتوى المسيء وجعل التغريدات المسيئة أقل وضوحاً.

وتتجه تويتر إلى منع المستخدمين الذين سبق منعهم من العودة إلى الموقع تحت اسم مستخدم جديد أو بأسماء مختلفة.

وإنه يعمل على تحديد الحسابات المعلقة بشكل دائم والتي تهدف إلى إيذاء ومضايقة الآخرين.

ورغم أن تويتر لم يصرح عن الطريقة المتبعة للقيام بذلك، إلا أنها خطوة هامة إلى الأمام في حال عملها كما هو متوقع.

كما تعمل تويتر على توفير “فلتر البحث الآمن” والذي يعمل بشكل افتراضي، بحيث يقوم هذا الفلتر بإخفاء التغريدات.

التي قد تعتبر حساسة ومسيئة المنشورة من قبل الحسابات المجمدة أو التي قام المستخدم بجعلها صامتة، من نتائج البحث.

وأضافت المنصة بانها تعمل على تحديد وتجميع التغريدات ذات الجودة المنخفضة والرودود المسيئة..

مما يجعل متابعة المواضيع الطويلة ذات الردود الكثيرة أمراً أكثر إنتاجية وأكثر أهمية، ويمكن الوصول إلى تلك التغريدات والردود عن طريق النقر على زر “إظهار الردود الأقل أهمية”.

وتشير الشركة إلى انها تستخدم تقنيات تعلم الآلة من أجل تحديد الردود منخفضة الجودة.