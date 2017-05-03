تويتر وبلومبرج يطلقان قناة إخبارية

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جدة ــ وكالات

اطلقت شركة تويتر ووكالة بلومبرج الإخبارية خدمة لبث الأخبار التلفزيونية على مدار الساعة على “توتير”، وقفاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه يتوقع الإعلان رسميا عن القناة، التي لم يختر لها اسم بعد ويتوقع ان تبدا اعمالها في النصف الثاني من 2017،

وفي حال تاكد التقرير، فانه ياتي في وقت تعاني فيه تويتر من ركود في نمو عدد مستخدميها النشطين خلال السنوات الأخيرة، وهي تسعى جاهدة لإقناع المعلنين بانها سوف تعزز قاعدتها من المستخدمين.