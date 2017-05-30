تويتر يحتفل بشهر رمضان بإطلاق 3 رموز تعبيرية وقلوب خاصة بالشهر الكريم…!

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بما أننا بدءنا بشهر العام كله، وهو شهر رمضان المبارك اعاده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وبركة.

لابد أن نجد الجميع يحتفل بهذا الشهر الكريم، وبالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي كان لها نصيب من الاحتفالات.

ليعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق ثلاثة رموز تعبيرية وقلوب خاصة بشهر رمضان المبارك، احتفالً منه بقدوم الشهر الكريم ومساعدة المستخدمين حول العالم على الاحتفال به.

وقد تم إعلان ذلك في منشور على مدونة الشركة وقيل:

أن الصائمين حول العالم دائما ما يفكروا في كيفية تقديم العطاء والمساعدة، ويتبادلون التهاني والمحبة ويتشاركون مع عوائلهم وأصدقائهم بأوقاتهم الخاصة خلال الشهر المبارك.

وتتوفر وسوم شهر رمضان المبارك بعدد من لغات الدول الإسلامية حول العالم: #Ramadan، و #رمضان، و #رمضان_كريم، و #رمضان_مبارك، و #Ramazan، و #Ramadhan، وغيرها.

أوضحت تويتر أن الرمز التعبيري الثاني الذي تطلقه هذا العام يجسد بركة الإفطار من خلال تصويره التمر مع كأس من اللبن: # إفطارًا_شهيًا، و #إفطار_رمضان، و#إفطار، و #فطور_رمضان، و #فطور، و #Iftar_Ramadan، و #Iftar.

أما الرمز التعبيري الثالث فهو فانوس تقليدي يجسد ثقافة الشهر الكريم.

ويظهر هذا الرمز التعبيري عند استخدام أي من الوسوم التالية: # فانوس، و #فانوس_رمضان، و #فوانيس_رمضان، و #فوانيس، و #Ramadan_lanterns، و #Ramadan_lantern.

وكان لموقع بيرسكوب نصيبًا أيضا حيث يستصطيع أي شخص عليه استخدام أي من الوسوم التالية في عنوان البث خلال #رمضان.

فإذا نقر المشاهدون على الفيديو تعبيرًا عن الإعجاب، تتحول القلوب إلى أهلة طوال فترة الشهر المبارك: #Ramadan، و #رمضان، و #رمضان_كريم، و #رمضان_مبارك.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد تويتر لقاءات لحوارات حصرية مع المشاهير والخبراء في مجالات الترفيه والثقافة والدين والصحة، وتمنح الجمهور فرصة للمشاركة في محادثة فيديو حية عن المواضيع التي يهتمون بها أكثر.

ومن النشاطات الأخرى التي تقدمها تويتر في رمضان، أول عروض فيديو حية بزاوية 360 درجة يبثها على تويتر مجموعة من قنوات التلفاز لتجسيد روح رمضان من خلال تجربة شاملة.