(تويتر) يضيف ميزة التفضيلات الشخصية

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جدة ــ وكالات

أطلق تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر” ميزة جديدة تتيح للمستخدم التحكم في المحتوى المعروض وفقاً تفضلاته الشخصية

وتأتي التحديثات الجديدة لتتيح للمستخدم ان يتحكم في عرض المحتوى على أساس تفضيلاته سواء من حيث الإعلانات او التغريدات، وذلك على مختلف الأجهزة، كما يمكن للمستخدم أيضا ان يقوم بايقاف مزامنة التفضيلات الشخصية التي يستخدم منها حسابه على “تويتر”.

وتضاف التحديثات الجديدة إلى سلسلة تحديثات سابقة اجرتها الشبكة على سياسات استخدامها لبيانات المستخدمين، سواء بشكل مباشر من خلال موقع الويب وتطبيق الموبايل، أو من خلال خدمات الطرف الثالث التي تتضمن استخدام حساب المستخدمين على تويتر أو يتضمن محتوى من تغريدات الشبكة نفسها.