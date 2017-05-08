(تويتر) يكتسي حدادا على رحيل الأمير مشعل

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جدة ــ البلاد

فور إعلان الديوان الملكي، وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، اكتست مواقع التواصل الاجتماعي حدادا على رحيله لما يمثله للسعوديين من قيمة كبيرة وتاريخ حافل بالعطاء.

وأنشأ مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق تحت عنوان:” #وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز”، معبرين عن حزنهم لرحيل الفقيد مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

واحتل الهاشتاق الترند السعودي، بآلاف التغريدات، من كافة المواطنين، فيما حوت الكثير من التغريدات صورًا نادرة للأمير مشعل، خاصة مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله. وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز عبر تويتر: “رحم الله الوالد الأمير مشعل بن عبدالعزيز، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين”.

وقال الأمير نواف بن فيصل: “رحم الله عمي الأمير مشعل بن عبدالعزيز، وأسكنه الله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.وغرد الدكتور خالد آل سعود: “رحمه الله، ورحم والدي الغالي، وجميع أموات المسلمين، وجبر مصاب ولاة أمرنا، واخوان وأبناء الفقيد”.

وتقدمت جموع المغردين بالعزاء إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد في وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز وللأسرة المالكة، داعين له بالرحمة.

وذكر الديوان الملكي في بيان أنه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة”.