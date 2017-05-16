تيدور يبحث احتياجات الخليج للموسم الماضي

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الدمام-حمودالزهراني

وصل المدرب الروماني إيسبو تيدور يوم أمس الأحد إلى مدينة سيهات واجتماع بإدارة فريق الخليج الأول لكرة القدم للحديث عن تجهيزات الفريق لمنافسات دوري الدرجة الاولى وحول حاجات الفريق من لاعبين محليين ومواليد واللاعب الأجنبي ، وستستمر الاجتماعات لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس المقبل .

ومن المقرر أن يوقع تيدور عقده الرسمي بتدريب الخليج يوم الخميس المقبل قبل أن يغادر إلى بلاده على يعود إلى مدينة سيهات قبل انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد والتي ستبدأ يوم 7 شوال المقبل .