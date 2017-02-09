جاريدو يجهز بديل ( دوك ) لمواجهة الفتح

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الدمام- حمود الزهراني

يسعى المدرب الإسباني لفريق الاتفاق خوان كارلوس جاريدو لتجهيز المهاجم الذي سيحل بديلاً عن المهاجم البوليفي ياسماني دوك، الذي سيغيب عن مواجهة الفتح المقبلة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الماضية أمام الباطن.

وركز جاريدو خلال التدريبات الأخيرة على الثلاثي يوسف السالم وهزاع الهزاع وصالح العمري، ليكون أحدهم بديلاً عن دوك في المقدمة.

وأدى الفريق أمس تدريباته على ملعب نادي النهضة، حيث اكتفى جاريدو بتدريب صباحي، نوّع فيه بين التدريبات اللياقية والتكتيكية.

وسيؤدي الفريق تدريباته قبل المباراة على فترتين؛ حيث ستكون التدريبات الصباحية على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، فيما ستكون المسائية مخصصة للمساج والتأهيل البدني.