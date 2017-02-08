جازان .. سهل وجبل وبحر وكثير من السمسم

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جازان ــ البلاد

أرض فسيحة تجمع تضاريسها بين السهل والجبل والبحر، في تنوع بيئي جعل منطقة جازان، بزرقة بحرها وخضرة ارضها، مصدرا للعديد من المحاصيل الزراعية التي تنتجها المملكة، وبينها نبات السمسم.

ففي جازان تتوفر المياه بكثرة، إذ تحتضن المنطقة سد وادي بيش الذي يمثل أحد أهم المخازن المائية في المملكة ، ويوفر بيئة مناسبة لزراعة السمسم الذي يتصدر قائمة المحاصيل الزراعية في منطقة جازان.

ويمثل إنتاجها من السمسم “وفقا لبعض الإحصاءات” أكثر من 260 طنا سنويا، أي نحو نصف إنتاج البلاد من السمسم، كما يوجد فيها نحو 2200 مزرعة للأعلاف والحبوب.

وتتوافر معاصر السمسم بشكل لافت على جنبات الطرق المؤدية إلى محافظات المنطقة، ويستخدمه الأهالي في عدد من الأكلات الشعبية، ويقولون إن له العديد من الفوائد الصحية؛ بينها علاج مشاكل الشعر والجهاز التنفسي وبعض الأمراض الجلدية.

وتقوم هذه الطريقة على دوران الجمل الذي توضع حوله قيود خشبية تلزمه بمسار دائري حول وعاء توضع فيه بذور السمسم، يتوسطه عمود معقود بالجمل الذي يقوم بتحريكه بضغط السمسم إلى درجة العصر، ثم تبدأ عملية استخراج الزيت الصافي.